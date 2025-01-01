24-Jährige wird im Treppenhaus erwürgtJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 164: 24-Jährige wird im Treppenhaus erwürgt
22 Min.Ab 12
Der Mörder mit dem Lippenstift - Maria Steinhoff hatte wochenlang Zoff mit ihrem Vermieter. Jetzt ist sie tot und der Täter hat eine Nachricht auf dem Spiegel hinterlassen. Eifersucht, Intrigen und Betrug begegnen den Kommissaren im Zuge ihrer Ermittlungen. Und der Hauptverdächtige versucht, sich geschickt aus der Affäre zu ziehen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1