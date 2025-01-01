Gefängnisausbrecher auf der FluchtJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 168: Gefängnisausbrecher auf der Flucht
22 Min.
Tag der Abrechnung - Der zu einer hohen Haftstrafe verurteilte Markus Kerber bricht durch einen perfiden Plan aus dem Gefängnis aus. Die Wärter beschreiben ihn als tickende Zeitbombe. Und tatsächlich scheint Kerber einen Rachefeldzug zu führen. Mögliche Ziele gibt es genug. Und es scheint, als wäre er den Kommissaren immer einen Schritt voraus.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1