Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 170: Kriminelle Bande
22 Min.Ab 12
Der Kneipenbesitzer Manni hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Er wird in seiner Wohnung krankenhausreif geschlagen und seine Kneipe wird völlig verwüstet. Er weiß, wer dafür verantwortlich ist, schweigt aber. Erst als seine Tochter entführt wird, bringt er die Kommissare auf eine heiße Spur, aber kommen sie bereits zu spät?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1