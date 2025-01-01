Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Zu Tode gespannt

SAT.1Staffel 11Folge 33
Zu Tode gespannt

Zu Tode gespanntJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 33: Zu Tode gespannt

23 Min.Ab 12

Die Prostituierte Jasmin Kowalewski wird in ihrer Wohnung erdrosselt aufgefunden. Ihr Verehrer und Nachbar Michel Kalthoff will alles beobachtet haben. Schützt er nur sich selbst? Oder steckt ein Freier hinter der grausamen Tat?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen