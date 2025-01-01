Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verdrängt

SAT.1Staffel 11Folge 35
Verdrängt

VerdrängtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 35: Verdrängt

22 Min.Ab 12

Vier Jahre lang fehlt von Tanja Krull jede Spur. Doch dann wird die Leiche der 21-Jährigen im Rhein geborgen. Hat ihre Familie wirklich nicht gewusst, wo sie all die Jahre steckte? Alles sieht danach aus, als würden die Krulls ein Geheimnis bewahren ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen