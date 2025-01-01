Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 37: Isoliert
22 Min.Ab 12
Als die alleinerziehende Mutter Anne Lindner ihren pubertierenden Sohn Nils bei der Polizei anzeigt, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie befürchtet, dass Nils Lindner mit einer Waffe in seine Schule stürmt. Sind Lehrer und Schüler in Gefahr?
