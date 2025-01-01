Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 39: Das verlorene Kind
23 Min.Ab 12
Elfi Unger kann nicht mehr bremsen. Dabei verletzt sie die vierjährige Sophie tödlich und begeht Fahrerflucht. Zwei lange Jahre quälen sie Albträume. Dann verschwindet Elfis eigener Sohn plötzlich spurlos. Will sich jemand an ihr rächen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1