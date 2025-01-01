Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 41: Im Blut verbunden
22 Min.Ab 12
Als Simone Rittner herausfindet, dass Alexander nicht ihr leiblicher Vater ist, bricht für sie eine Welt zusammen. Sie macht ihren Erzeuger ausfindig, doch dieser wird kurz danach ermordet. Wie hängen die Ereignisse zusammen?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
