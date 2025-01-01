Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 43: Gestohlene Kindheit
22 Min.Ab 12
Die drei kleinen Kinder von Kevin Lauer ziehen als Diebesbande durchs Viertel und beklauen alte Leute. Doch dann stirbt eine Rentnerin. Am Tatort werden die Fingerabdrücke der Kinder gefunden. Hat Vater Kevin sie zu einem Mord angestiftet?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1