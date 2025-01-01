Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tod und Teufel

SAT.1Staffel 11Folge 44
Tod und Teufel

Tod und TeufelJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 44: Tod und Teufel

22 Min.Ab 12

Nachdem der junge Nachtwächter David Roth erdrosselt wird, kommen allein die Zwillingsbrüder Nikolas und Lukas Hell als Täter in Frage. Doch deren verzweifelte Mutter weigert sich hartnäckig, einen ihrer Söhne ans Messer zu liefern.

