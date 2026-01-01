Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 47: Bedrohliche Nachbarn
23 Min.Ab 12
In der Nachbarschaft ist der Teufel los: Erst stirbt Katze Rikki und dann, ein Haus weiter, Detlef Strunz. Haben die Nachbarn etwas damit zu tun? Die Kommissare ermitteln. Dabei kommt ein dunkles Geheimnis über Detlef ans Licht ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
