Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 51: (K)ein guter Vorsatz
23 Min.Ab 12
Obwohl ihr große Bruder Michael auf sie aufpassen sollte, kommt die 16-jährige Julia nach einem Discobesuch nicht mehr nach Hause. Während für die Kommissare ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, macht die verzweifelte Mutter ihrem Sohn schwere Vorwürfe.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1