Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

(K)ein guter Vorsatz

SAT.1Staffel 11Folge 51
(K)ein guter Vorsatz

(K)ein guter VorsatzJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 51: (K)ein guter Vorsatz

23 Min.Ab 12

Obwohl ihr große Bruder Michael auf sie aufpassen sollte, kommt die 16-jährige Julia nach einem Discobesuch nicht mehr nach Hause. Während für die Kommissare ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, macht die verzweifelte Mutter ihrem Sohn schwere Vorwürfe.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen