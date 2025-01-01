Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 53: Lust auf alt
22 Min.Ab 12
Die 64-jährige Gerda Kümpers arbeitet als Prostituierte und verdient sich damit etwas zur Rente dazu. Ihr Sohn Bernard und ihre Schwiegertochter Anette sind entsetzt. Allein ihre Enkeltochter Lena hält zu ihrer Oma. Als Gerdas Freier Nils Wolters tot in seiner Wohnung aufgefunden wird, gerät die Familie unter Tatverdacht.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1