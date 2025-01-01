Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 56: Hey Nachbar
22 Min.Ab 12
Klaus Berndsen liegt schon seit Jahren im Clinch mit seinen Nachbarn. Eines Nachts erwischt er seine Frau mit dem Sohn seiner verhassten Nachbarn im Bett. Das ist sein Todesurteil.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
