Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gewalt aus Liebe

SAT.1Staffel 11Folge 59
Gewalt aus Liebe

Gewalt aus LiebeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 59: Gewalt aus Liebe

23 Min.Ab 12

Christian Dahl wird lebensgefährlich verletzt. Der Verdacht fällt auf Sandy Temmler, die Tochter seiner Frau. Es wäre nicht das erste Mal, dass die gewalttätige 17-Jährige brutal um sich schlägt. Ist sie diesmal einen Schritt zu weit gegangen?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen