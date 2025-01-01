Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 65: Der stille Zeuge
23 Min.Ab 12
Jörg Jablonski zockt den ganzen Tag Computerspiele und vergisst dabei alles um sich herum. Seine Familie ist ihm egal, bis sie sich an ihm rächt - Jörg wird erschlagen, und alle halten dicht ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1