Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 69: Durchschaut
23 Min.Ab 12
Andreas Diel reicht es. Immer wieder wird seine Ehefrau Sofia von einem Stalker belästigt. Diel droht, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, doch dann wird er brutal zusammengeschlagen - und die Geschichte vom Stalker gerät ins Wanken.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1