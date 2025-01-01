Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Und bist du nicht willig ...

Und bist du nicht willig ...

Folge 70: Und bist du nicht willig ...

22 Min.Ab 12

Die 23-jährige Jenny Klein gerät auf der Geburtstagsfeier ihrer Chefin in Flirtlaune und ahnt nicht, dass sie gerade ihre letzte Party feiert. Als sie am nächsten Morgen tot aufgefunden wird, hinterlässt sie nicht nur diverse Verehrer, sondern auch einige Konkurrentinnen ...

