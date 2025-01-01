Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Eiskalte Verführung

SAT.1Staffel 11Folge 74
Eiskalte Verführung

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 74: Eiskalte Verführung

25 Min.Ab 12

Die Tänzerin Jenny Sommer will auf dem Junggesellenabschied ihres Ex-Freundes Kai Hauser strippen, um ihn so zurückzugewinnen. Doch jemand verschließt die Kiste, in der Jenny auf ihren Auftritt wartet, und Jenny erstickt qualvoll.

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen