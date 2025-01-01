Noch nicht tot, schon vergessenJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 76: Noch nicht tot, schon vergessen
23 Min.Ab 12
Nach einem schweren Schlaganfall kann Gerd Hansen sich weder bewegen noch sprechen. Hilflos muss der arme Mann mit ansehen, wie sich seine zweite Ehefrau Nadine und seine Tochter Silke regelrecht bekriegen. Der Streitpunkt ist Gerds Erbe nach dessen Tod. Als er in seinem Bett ermordet wird, stehen beide Frauen unter Verdacht.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1