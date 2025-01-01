Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 78: Späte Reue
23 Min.Ab 12
15 Jahre nachdem Biggi ihre Tochter Nora zur Adoption freigab, will sie das Mädchen kennenlernen. Doch Noras Vater Tim ist dagegen. Als er plötzlich verletzt ins Krankenhaus eingeliefert wird, ist klar, dass das dunkle Familiengeheimnis schon längst seine Spuren hinterlassen hat ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1