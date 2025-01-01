Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 81: Verratene Liebe
24 Min.Ab 12
Geschieden, Vater und schwul: Als Sascha Grundmann sich outet und von seiner Frau trennt, dreht diese durch. Als Rufmord, Beschimpfungen und eine zerkratzte Autotür offenbar nicht mehr ausreichen, wird der untreue Ehemann Opfer eines tödlichen Überfalls. Doch steckt wirklich seine Frau dahinter?
