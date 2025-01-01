Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 84: Falsche Sucht
24 Min.Ab 12
Die 15-jährige Kiara trinkt, schwänzt die Schule und prügelt sich durchs Leben. Doch ihr größtes Problem ist ihre alkoholkranke Mutter. Als das Jugendamt Kiaras Vormundschaft ihrem Onkel Michael zuspricht, wird dieser niedergestochen. Welches Familiendrama steckt hinter dem Angriff?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1