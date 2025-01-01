Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 85: Tod im Rückspiegel
24 Min.Ab 12
Nicht nur, dass Raimund seinen Hochzeitstag vergisst, er betrügt seine Ehefrau Sylvie allem Anschein nach auch. In ihrer Verzweiflung gerät sie an den heißblütigen Mario Toscani. Doch der Seitensprung wird der 38-Jährigen zum Verhängnis, denn ein Taxifahrer schießt verfängliche Fotos und beginnt, Sylvie zu erpressen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
