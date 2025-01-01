Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Im Taxi vergewaltigt

SAT.1Staffel 11Folge 88
Folge 88: Im Taxi vergewaltigt

24 Min.Ab 12

Tatort Taxi: Auf dem Nachhauseweg von einer feuchtfröhlichen Party wird die 18-jährige Inessa vergewaltigt. Doch Taxifahrer Herbert Knöcher streitet alle Vorwürfe ab. Als seine Ehefrau ihm dann auch noch ein Alibi gibt, beginnt Inessa, an ihrem Verstand zu zweifeln ...

