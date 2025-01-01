Zum Inhalt springenBarrierefrei
Neunjähriges Mädchen haut von zu Hause ab

SAT.1Staffel 11Folge 90
Folge 90: Neunjähriges Mädchen haut von zu Hause ab

22 Min.Ab 12

Die neunjährige Luisa verschwindet mit ihrem sechsjährigen Bruder Lukas spurlos von zu Hause. Ihre Mutter Nicole hat panische Angst, dass ihnen etwas zugestoßen sein könnte. Mit Hochdruck fahnden die Kommissare nach den Kindern. Als die beiden mit einem Mann gesehen werden, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...

