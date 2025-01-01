Zum Inhalt springenBarrierefrei
14-Jährige kriegt Kind im Einkaufszentrum

SAT.1Staffel 11Folge 92
Folge 92: 14-Jährige kriegt Kind im Einkaufszentrum

22 Min.Ab 12

Sturzgeburt im Einkaufszentrum: Auf der Toilette eines Duisburger Einkaufszentrums wird ein Baby gefunden. Die Mutter ist spurlos verschwunden. Doch warum lässt die junge Mutter ihr hilfloses Neugeborenes zurück? Nach Antworten suchend, begeben sich die Kommissare auf die Spur der Unbekannten ...

SAT.1
