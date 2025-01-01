Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die tote Geliebte

SAT.1Staffel 11Folge 98
Die tote Geliebte

Die tote GeliebteJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 98: Die tote Geliebte

23 Min.Ab 12

Als seine Geliebte Julia Walloch tot in ihrer Wohnung gefunden wird, bricht Hendrik Benders Lügengebäude ein. Für seine Lebensgefährtin und deren Tochter ist seine Affäre ein Schlag ins Gesicht. Doch es kommt noch schlimmer: Tochter Daisy begeht aus Angst, ihn zu verlieren, eine lebensgefährliche Dummheit.

