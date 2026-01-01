Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Amokfahrt

SAT.1Staffel 2Folge 1
Die Amokfahrt

Die AmokfahrtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 1: Die Amokfahrt

23 Min.Ab 12

Tot gequetscht zwischen Auto und Garage - Manfred Fender musste den Weg zum Kiosk mit seinem Leben bezahlen. Steckt wirklich nur ein missglückter Autodiebstahl dahinter oder wurde die mörderische Tat von langer Hand geplant?

