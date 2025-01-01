Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Blutiger Verrat

SAT.1Staffel 2Folge 10
Blutiger Verrat

Blutiger VerratJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 10: Blutiger Verrat

23 Min.Ab 12

Der 23-jährige Adnan Ötztürk wird zusammengeschlagen in einem Park gefunden. In seinem Hosenbund: eine gestohlene Bundeswehrwaffe. Wer ist für die Bluttat verantwortlich? Sah der junge Türke den Anschlag voraus und wollte sich mit der Waffe schützen?

