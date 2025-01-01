Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Fauler Zauber

SAT.1Staffel 2Folge 19
Fauler Zauber

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 19: Fauler Zauber

23 Min.Ab 12

"In genau drei Wochen wirst du sterben!" - so die Prophezeiung der Wahrsagerin Urelia. Und tatsächlich hat der Politiker Heinz Rohrmann, dem die Prophezeiung galt, am besagten Tag einen lebensgefährlichen Autounfall. Wirkten hier wirklich übersinnliche Kräfte oder handelt es sich um ein fast perfektes Verbrechen?

