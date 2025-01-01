Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Goldkehlchen

SAT.1Staffel 2Folge 8
Goldkehlchen

GoldkehlchenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 8: Goldkehlchen

23 Min.Ab 12

Den Schlagersänger Gunther Gold trafen tödliche Messerstiche mitten ins Herz. Ermittlungen im Umfeld des Opfers enttarnen eine Unmenge an Verdächtigen. Ob Bandmitglieder, Manager oder Familienangehörige: Alle hatten mindestens ein Motiv...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen