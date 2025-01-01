Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 7: Im Auftrag des Herrn
23 Min.Ab 12
Gehet dahin in Frieden - der 45-jährige Pfarrer Cornelius Rosenberg bricht während eines Gottesdienstes tot zusammen. Die anwesenden Besucher der Messe sind schockiert. Die Kommissare finden schnell heraus: Der Geistliche wurde vergiftet. Wer hat den beliebten Pfarrer in den Himmel befördert?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1