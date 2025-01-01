Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 5: Tote Träume
23 Min.Ab 12
Blutbad am Stadtrand - brutal erschlagen wird die 26-jährige Lisa Hoffmann in einem Gebüsch am Stadtrand gefunden. Wer wollte die junge Frau für immer zum Schweigen bringen? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf ein mörderisches Geheimnis...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1