Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 27: Tod auf Tour
23 Min.Ab 12
Der Rockstar Mike Rosser wird tot und mit einer Spritze im Arm in seinem Tourbus aufgefunden. Hat er sich den goldenen Schuss gesetzt oder wollte jemand seinem exzessiven Leben zwischen Stars und Sternchen ein Ende setzen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1