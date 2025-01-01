Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 31: Der Hexentanz
23 Min.Ab 12
Während des Schwimmtrainings rastet die 19-jährige Nicole Schellhaas völlig aus und reißt sich ihren Bikini vom Leib. Erhöhter Drogenkonsum oder Fremdverschulden? Die Kommissare ermitteln und sind entsetzt, als sie die nackte Wahrheit ans Tageslicht bringen.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1