Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 34: Riskantes Unternehmen
23 Min.Ab 12
Der 31-jährige Kreditgeber Julius Hansen wird mit einem Seil um seinen Hals aufgefunden und kann in letzter Sekunde gerettet werden. Wollte er sich umbringen oder handelte es sich um einen Mordversuch? Die Kommissare ermitteln und geraten in einen Wettlauf mit der Zeit.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
