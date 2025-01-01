Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 36: Rastplatz der Lust
23 Min.Ab 12
Vergewaltigt, erstickt und wie Abfall entsorgt wird die 30-jährige Nicole Färber auf einem Rastplatz gefunden. Zwei Müllmänner entdeckten den Körper mit einer Plastiktüte über dem Kopf zwischen Kondomen und Bierflaschen. Welche Horrorqualen musste die junge Frau durchleben, bevor sie den Tod fand?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1