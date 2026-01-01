Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bedrohliche Begierde

SAT.1Staffel 2Folge 41
Bedrohliche Begierde

Bedrohliche BegierdeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 41: Bedrohliche Begierde

23 Min.Ab 12

Immer fester zieht sich die Schlinge um die Kehle des 25-jährigen Schreiners Andreas Kronberg, als sich sein Schal im Drehfutter der Werkbank verschlingt. Tragischer Arbeitsunfall oder niederträchtiger Mordversuch?

