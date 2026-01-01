Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 41: Bedrohliche Begierde
23 Min.Ab 12
Immer fester zieht sich die Schlinge um die Kehle des 25-jährigen Schreiners Andreas Kronberg, als sich sein Schal im Drehfutter der Werkbank verschlingt. Tragischer Arbeitsunfall oder niederträchtiger Mordversuch?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1