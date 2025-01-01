Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Trügerischer Schein

SAT.1Staffel 2Folge 46
Folge 46: Trügerischer Schein

23 Min.Ab 12

Erstochen liegt eine junge Frau in ihrer Wohnung. Ist der unbekannte Anrufer, der einen Hinweis gegeben hat, auch der Täter? Die Kommissare stellen fest, dass in der scheinbar heilen Welt des Opfers Chaos herrschte.

SAT.1
