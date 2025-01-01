Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 51: Schulmädchenspiele
23 Min.Ab 12
Mit aufgeschnittenen Pulsadern liegt die 18-jährige Claudia van Brandt im Reitstall ihrer Schule. Warum sollte sich das bildschöne Mädchen, dem die Männerwelt zu Füßen lag, das Leben nehmen? Die Kommissare stoßen auf sexuelle Exesse hinter Internatsmauern.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1