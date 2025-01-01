Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 54: Fette Sau
23 Min.Ab 12
"Du fette Sau!" Ein Spruch, den der übergewichtige Manuel täglich über sich ergehen lassen musste. Doch als der 18-Jjhrige drei Tage und Nächte ohne Nahrung in einem Waldschuppen eingesperrt wird, beginnt für ihn der wirkliche Überlebenskampf...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1