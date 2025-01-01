Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Fette Sau

SAT.1Staffel 2Folge 54
Fette Sau

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 54: Fette Sau

23 Min.Ab 12

"Du fette Sau!" Ein Spruch, den der übergewichtige Manuel täglich über sich ergehen lassen musste. Doch als der 18-Jjhrige drei Tage und Nächte ohne Nahrung in einem Waldschuppen eingesperrt wird, beginnt für ihn der wirkliche Überlebenskampf...

