Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 56: Abgezockt
23 Min.Ab 12
Er wollte nur kurz vor die Tür, doch wenige Minuten später liegt Bernd Jansen mit zertrümmertem Schädel in seinem Treppenhaus. Die Kommissare ermitteln und stoßen auf ein gefährliches Spiel, in dem Liebe, Lust und Leidenschaft nur falsche Trümpfe sind.
