Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 62: Das Lustspiel
23 Min.Ab 12
Mit verbundenen Augen und heruntergelassener Hose wird der Schauspieler Richard Bertholds auf der Bühne des Claudius-Theaters entdeckt - ein blutiger Dolch steckt in seinem Hals. Alles sieht nach einem missglücktem Sexspiel aus, aber warum endete es tödlich?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1