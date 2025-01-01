Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 66: Der einzige Zeuge
23 Min.Ab 12
Misshandelt und vergewaltigt - die 18-jährige Rumänin Lucia Popescu liegt tot in ihrem Badezimmer. Obwohl ihr Bruder zeitgleich in der Wohnung war, will er von der Tragödie nichts mitbekommen haben. Doch den Kommissaren ist klar: Er ist ihr wichtigster Zeuge.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1