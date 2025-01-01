Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 68: Blutschande
23 Min.Ab 12
Blutverschmiert wird der 28-jährige Dirk Esser auf einer Landstraße aufgegriffen - an die vergangenen Stunden kann er sich angeblich nicht mehr erinnern. Ist er Täter oder Opfer? Die Kommissare stehen vor einem Rätsel und ermitteln zwischen Wahn und Realität...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1