Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Deutsch: 4, Mathe: Sex!

SAT.1Staffel 2Folge 73
Deutsch: 4, Mathe: Sex!

Deutsch: 4, Mathe: Sex!Jetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 73: Deutsch: 4, Mathe: Sex!

23 Min.Ab 12

Geschlagen, gedemütigt und in den Tod gemobbt - mit einer klaffenden Kopfwunde wird der 18-jährige Schüler Ingo Kurz tot an einem See gefunden. Die Kommissare ermitteln an der Schule und stellen fest, dass Schläge und Mobbing zum Stundenplan der Schüler gehören.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen