Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 101: Tod nach Rezept
22 Min.Ab 12
Für die 22-jährige Franziska Arlmann endet die Konditoren-Ausbildung nicht mit einem Abschluss: Sie liegt tot in der Backstube. Zwischen Teig und Törtchen stellt sich den Kommissaren die Frage, was wirklich hinter ihrem Tod steckt.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1