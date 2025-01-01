Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tod nach Rezept

SAT.1Staffel 4Folge 101
Tod nach Rezept

Tod nach RezeptJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 101: Tod nach Rezept

22 Min.Ab 12

Für die 22-jährige Franziska Arlmann endet die Konditoren-Ausbildung nicht mit einem Abschluss: Sie liegt tot in der Backstube. Zwischen Teig und Törtchen stellt sich den Kommissaren die Frage, was wirklich hinter ihrem Tod steckt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen