Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Höllenqualen

SAT.1Staffel 4Folge 3
Folge 3: Höllenqualen

22 Min.Ab 12

Je brutaler, desto besser: Drei Mädchen werden Opfer einer skrupellosen Verbrecherbande, die das große Geld mit Gewaltvideos machen will. Zwei Täter werden gefasst, aber der Alptraum ist noch nicht zu Ende: Der Kopf der Bande ist auf freiem Fuß.

