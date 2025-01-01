Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 3: Höllenqualen
22 Min.Ab 12
Je brutaler, desto besser: Drei Mädchen werden Opfer einer skrupellosen Verbrecherbande, die das große Geld mit Gewaltvideos machen will. Zwei Täter werden gefasst, aber der Alptraum ist noch nicht zu Ende: Der Kopf der Bande ist auf freiem Fuß.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1