Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 14: Der Auftragskiller
22 Min.Ab 12
Auftrag: Mord - der Privatdetektiv Thomas Baumgartner wird anonym damit beauftragt, einen Killer ausfindig zu machen. Doch wer soll getötet werden, und wer steckt dahinter? Schaffen es die Kommissare Niedrig und Kuhnt, den geplanten Mord zu verhindern und dem Täter eine Falle zu stellen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1